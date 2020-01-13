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Алексей Кабанов вышел на связь после новостей о срочной госпитализации

Ранее стало известно о том, что солиста группы «Корни» доставили в одну из столичных клиник.

Алексей Кабанов вышел на связь после новостей о срочной госпитализации
Алексей Кабанов (Фото: Globallookpress.com)

36-летний Алексей Кабанов подтвердил информацию о том, что он находится в одной из московских больниц. Ранее в СМИ появились новости о срочной госпитализации солиста группы «Корни». На личной страничке в Instagram артист вышел на связь с поклонниками, обратившись к представителям прессы. Кроме того, поп-исполнитель опубликовал в микроблоге больничное фото.

Певец Алексей Кабанов
Алексей Кабанов поделился больничным снимком (Фото: Instagram.com/alexey__kabanov)

Кабанов пожаловался на нескончаемые звонки журналистов и репортеров, пытающихся узнать свежие подробности, касающиеся его состояния и самочувствия. Алексей посетовал на то, что при всем желании, в настоящее время он, к сожалению, не может издать ни единого звука. По словам певца, он действительно был доставлен больницу и перенес операцию на голосовых связках.

При этом артист не утратил чувства юмора, попросив представителей СМИ не публиковать в свежих статьях его архивные снимки до похудения, не без иронии напомнив, что сбросил пятнадцать килограммов.

«Да, еще просьба — хватит в ваших статьях вешать мои старые фото!! Не для этого я пятнадцать килограмм скидывал!!» — отметил певец.

Скорейшего выздоровления Алексею Кабанову пожелал выпускник «Фабрики звезд» Никита Малинин. Сын народного артиста России Александра Малинина надеется, что в скором времени его друга выпишут из больницы.

«Выздоравливай бро!! Сил тебе… Будь здоров», — отметил певец.

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Тэги:

Алексей Кабановбольницагоспитализация звездыгруппа «Корни»лечениеНовости googleоперация
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Алексей Кабанов вышел на связь после новостей о срочной госпитализации
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