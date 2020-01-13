Анна Хилькевич поделилась лайфхаком для шопоголиков

Актриса Анна Хилькевич поделилась со своими подписчиками в Instagram лайфхаком, который недавно открыла для себя. Идея будет полезна экономным людям и тем, кого можно назвать шопоголиком.

«Если вы идете на шопинг, но не хотите потратить очень много денег, — просто возьмите с собой ребенка четырех лет! — написала звезда «Универа». — Он будет мешать, все хватать, хотеть писать, кушать, прятаться, будет сидеть все эти часы у вас на руках и все время что-то говорить вам».

По словам молодой мамы, все силы и время уйдут на ребенка, зато деньги будут сэкономлены. Несмотря на день в таком суровом формате, она получила большое удовольствие.

Напомним, сейчас 33-летняя актриса отдыхает в Таиланде вместе с двумя своими дочерьми Арианной и Марией. Девочкам по 4 и 1,5 года, они родились в браке артистки и бизнесмена Артура Волкова.