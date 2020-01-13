«Невероятно красивая и всеми любимая»: Басков сделал комплимент Пугачевой

«Золотой голос России» Николай Басков не оставил без внимания свежее авторское селфи 70-летней Аллы Пугачевой. В комментариях к снимку Примадонны отечественного шоу-бизнеса певец сделал комплимент возлюбленной шоумена Максима Галкина, назвав ее красивой и всеми любимой.

Вместе с телеведущим Примадонна воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В интервью Кириллу Клейменову в программе «Время» на Первом канале певица рассказала о воспитании детей. Алла Борисовна призналась, что она была против того, чтобы ее муж публиковал на личной страничке в Instagram снимки и видеоролики с участием их наследников. Однако Максим поступил по-своему. Сам шоумен заверил, что таким способом лишил репортеров возможности следить за его семьей ради эксклюзивных кадров.

Своим свежим фото в микроблоге Примадонна удостоилась комплимента Николая Баскова. Певец поздравил певицу со Старым Новым годом. Этот праздник Алла Борисовна решила отметить дома с семьей.

«С праздником невероятно красивая и всеми любимая», — отметил Басков, обратившись к Примадонне отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, что у Аллы Борисовны есть трое внуков: 28-летний Никита Пресняков, 21-летний Дени Байсаров и семилетняя Клава. В интервью для YouTube-проекта «А поговорить?..» Максим Галкин признался, что именно Пугачева выступила инициатором появления их общих детей. Шоумен и его возлюбленная воспользовались услугами суррогатной матери, которая родила им двойняшек Гарри и Лизу.