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«Это не испанцы, это приезжие»: Инна Чурикова рассказала, кто ограбил ее в Испании

Несмотря на печальное происшествие, актриса осталась довольна путешествием.

«Это не испанцы, это приезжие»: Инна Чурикова рассказала, кто ограбил ее в Испании
Глеб Панфилов и Инна Чурикова. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Сегодня, 13 января, стало известно, что во время отдыха в Испании неизвестные украли у актрисы Инны Чуриковой и ее супруга Глеба Панфилова сумку, в которой оказались загранпаспорта, телефон, кошелек и другие вещи. Общая сумма ущерба составила 250 тысяч рублей

Портал Teleprogramma.pro связался с актрисой и узнал у нее все подробности неприятного происшествия.

«Да, это правда, нас обокрали. Это было в старом году и надо забыть об этом, а Испания нам понравилась. Украли сумочку со всеми документами, паспортами, с кошельком и карточками. Да, так получилось. Она очень ловкие люди, эти номера у них отработаны» — пояснила Чурикова.

Как оказалось, найти документы по горячим следам не представлялось возможным, в итоге поиски не увенчались успехом. К счастью, посольство России быстро помогло с решением вопроса по документам и звезды смогли успешно продолжить отдых и забыть о происшествии.

«Но это не испанцы, это приезжие, которые работают в этом направлении. В посольстве нам сказали, что очень многих русских обокрали. Но несмотря на эту историю, путешествие было замечательное. Это урок, надо следить постоянно за своими вещами. Зато мы познакомились с полицейскими, тоже ребята симпатичные. Наше посольство нам помогло, они оформили все бумаги и проблем не было» — рассказала актриса.

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«Это не испанцы, это приезжие»: Инна Чурикова рассказала, кто ограбил ее в Испании
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