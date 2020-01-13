«Это не испанцы, это приезжие»: Инна Чурикова рассказала, кто ограбил ее в Испании

Сегодня, 13 января, стало известно, что во время отдыха в Испании неизвестные украли у актрисы Инны Чуриковой и ее супруга Глеба Панфилова сумку, в которой оказались загранпаспорта, телефон, кошелек и другие вещи. Общая сумма ущерба составила 250 тысяч рублей

Портал Teleprogramma.pro связался с актрисой и узнал у нее все подробности неприятного происшествия.

«Да, это правда, нас обокрали. Это было в старом году и надо забыть об этом, а Испания нам понравилась. Украли сумочку со всеми документами, паспортами, с кошельком и карточками. Да, так получилось. Она очень ловкие люди, эти номера у них отработаны» — пояснила Чурикова.

больше по теме Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Испании Инцидент произошел в аэропорту Мадрида.

Как оказалось, найти документы по горячим следам не представлялось возможным, в итоге поиски не увенчались успехом. К счастью, посольство России быстро помогло с решением вопроса по документам и звезды смогли успешно продолжить отдых и забыть о происшествии.