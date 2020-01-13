Максим Фадеев признался, что планирует возродить группу SEREBRO

Максим Фадеев признался, что задумывается о возрождении группы SEREBRO. Эту информацию он подтвердил подписчикам на своей странице в Instagram.

«Как же хорошо, когда все понятно, а в душе порядок и покой! Всем желаю этого от души!» — написал в своем продюсер.

Многие отметили, что такого позитивного настроя у Максима Фадеева давно уже не наблюдалось – ведь известно, что прошлый год ознаменовался для него рядом скандалов: слухи о романе с Серябкиной, громкий уход Наргиз, конфликт с Олегом Майами.

Именно поэтому подписчики сразу предположили, что в жизни продюсера наконец закончилась черная полоса. На вопрос «будет ли новое серебро?», Максим ответил утвердительно, сопроводив свое «да» тремя восклицательными знаками. Для тех, кто до сих пор сомневался в переменах к лучшему у Максима Фадеева, продюсер опубликовал свое фото, на котором уверенно смотрит вдаль.

Стоит отметить, что в творчестве музыканта действительно ожидается много нового. Еще в прошлом году Фадеев заявил о своем решении кардинально изменить позицию MALFA. После расторжения контрактов со всеми артистами своего продюсерского центра он готов отправиться в кругосветное путешествие с новой командой, где они, по словам Максима, будут работать над покорением уже мировой сцены, пишет сайт Актуальные новости.