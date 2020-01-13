21-летний сын Валерии опубликовал откровенное видео с новой возлюбленной

Валерия вырастила троих детей от брака с Александром Шульгиным. У нее есть дочка Анна, а также сыновья Артемий и Арсений, которых супруг артистки Иосиф Пригожин воспринимает, как собственных детей. Наследники звезды уже стали самостоятельными. Старший сын певицы в прошлом году тайно женился. 25-летний парень выбрал себе в спутницы жизни одноклассницу по имени Наталья. А вот его брат встречался несколько лет с девушкой Анной Шеридан.

Выбор 21-летнего отпрыска Валерия не одобряла, так как Арсений бросил музыку из-за своей избранницы. Но некоторое время назад он расстался с моделью. Правда долго он не был одинок. Парень обрел новую возлюбленную в лице Лианы Волковой. Новый год он встретил с ней во Франции, а потом они отправились путешествовать. Сейчас пара отдыхает в Китае. В день рождения своей возлюбленной Шульгин опубликовал с ней страстное видео.

В кадре наследник Валерии стоит в бассейне в полуобнаженном виде и держит на руках свою девушку, облаченную в бикини. Он поцеловал ее несколько раз на камеру. Лиана обладает модельной внешностью, но Арсений заверил, что выбрал ее не за красоту. «Happy Birthday! Обращение к подписчикам: разнесите последний пост Лианы», — написал он.

Одни поклонники отметили, что они красивая пара. Другие уверены, что девушка встречается с сыном Валерии только из-за финансовой выгоды. Как известно, Арсений имеет собственный доход и хочет построить дом. «Ну, очень красивая пара», «Романтик», «Анна Шеридан была гораздо лучше и красивее», «Ох горячее видео! Красивые!», «А она точно с тобой не ради денег?», «Не верится у него новая девушка? Блин, та блондинка была лучше, верни ее», «Ты не видишь, она с тобой ради денег и славы», — прокомментировали пост подписчики.