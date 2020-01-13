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«Рожайте детей»: Павел Воля на отдыхе в Штатах рассказал о пользе отцовства

Свои январские каникулы шоумен проводит вместе с семьей.

«Рожайте детей»: Павел Воля на отдыхе в Штатах рассказал о пользе отцовства
Павел Воля (Фото: Instagram.com/pavelvolyaofficial)

Вместе с Ляйсан Утяшевой резидент Comedy Club воспитывает двоих детей: шестилетнего Роберта и четырехлетнюю Софию. Вместе с семьей Павел Воля проводит январские каникулы в Штатах. На отдыхе в Майами телеведущий решил рассказать поклонникам о пользе отцовства, призвав верных почитателей не откладывать вопрос с рождением наследников. По словам шоумена, с взрослением малышей у родителей появляются новые бонусы.

«Рожайте детей. Берите их с собой везде. Ждите, когда они подрастут. В какой-то момент вы начнете отдыхать, а они вас фотографировать», — экспертно резюмировал Павел.

На личной страничке в Instagram возлюбленный Ляйсан Утяшевой поделился отпускным кадром, автором которого стал его шестилетний сын Роберт. На фото резидент Comedy Club позировал вместе с супругой на пляже во Флориде.

Шоумен Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева (Фото: Instagram.com/pavelvolyaofficial)

В недавнем интервью Ляйсан призналась, что в свои четыре года их с Пашей дочка научилась вить из отца веревки. Утяшева не сомневается: София станет настоящей сердцеедкой, когда повзрослеем. И Воле еще придется понервничать из-за ухажеров наследницы. Телеведущая не ожидала, что малышка с такой легкостью сможет манипулировать отцом, который готов исполнить любую ее прихоть. Если София растет маленькой принцессой, то шестилетний Роберт ведет себя рядом с малышкой как старший брат, утверждает Утяшева. По словам спортсменки, ее дети очень привязаны друг другу. Они практически неразлучны, вместе путешествуют, отдыхают, играют.

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«Рожайте детей»: Павел Воля на отдыхе в Штатах рассказал о пользе отцовства
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