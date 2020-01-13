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Ксению Пунтус подключили к аппарату ИВЛ

Состояние девушки остается тяжелым.

Ксению Пунтус подключили к аппарату ИВЛ
модель Ксения Пунтус. Фото: instagram.com/k_ksusha/

Пострадавшую после падения с высоты 21-летнюю модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Судя по всему, это свидетельствует об ухудшении общего состояния организма пострадавшей. Сейчас рядом с манекенщицей по-прежнему дежурит мать – женщина ждет положительных изменений в динамике родственницы. Пока же говорить о них не приходится – медики говорят о том, что жизни 21-летней девушки по-прежнему угрожает опасность. Врачи опасаются делать какие-то прогнозы о состоянии пострадавшей, ведь травмированы многие органы.

«Пока еще угрожает жизни, как перестанет угрожать, тогда переведут из реанимации. Последствия могут возникнуть в любой момент», — цитирует родственницу РЕН ТВ.

Напомним, 11 января дворник обнаружил в кустах в Трехпрудном переулке раненую модель. Выяснилось, что в вечер случившегося девушка проводила время с внуком Никиты Михалкова – Андреем Баковым. Что именно произошло между молодыми людьми, еще предстоит установить контролирующим органам, однако известно, что в момент трагедии сам хозяин помещения спал, будучи не вполне трезвым. Сама Пунтус ничего не помнит.

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Ксению Пунтус подключили к аппарату ИВЛ
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