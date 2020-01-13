ЗВЕЗДЫ

Гарри и Меган пообещали обнародовать компромат на королевскую семью

Герцоги Сассекские нашли весомый аргумент на случай, если Елизавета и другие родственники будут препятствовать их решению о самостоятельности.

Гарри и Меган пообещали обнародовать компромат на королевскую семью
Гарри и Меган. Фото: globallookpress

Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл пригрозили королевской семье разгромным интервью. К крайнему методу супруги готовы прибегнуть в случае, если высокопоставленные родственники будут препятствовать их решению самостоятельно жить и зарабатывать.

The Sun информирует, что супруги уже договорились как минимум с тремя крупными каналами об интервью. Речь идет о ABC, NBC и CBS. Намерена Меган встретиться и с Опрой Уинфри, с которой поддерживает очень тесные дружеские отношения. Условия же сотрудничества Меган и журналистов не раскрываются. Известно лишь, что Маркл намерена обнародовать зафиксированные ею и супругом факты расизма и сексизма.

Источники предполагают, что подобная манипуляция – неплохой способ «заработать» для Гарри и Меган, ведь королева не захочет внезапного обнародования «грязного белья».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМаркл новостиМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиМеган Маркл сегодняНовости googleПринц Гарри
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гарри и Меган пообещали обнародовать компромат на королевскую семью
Интересно?
Поделись с друзьями: