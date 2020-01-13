Гарри и Меган пообещали обнародовать компромат на королевскую семью

Герцоги Сассекские нашли весомый аргумент на случай, если Елизавета и другие родственники будут препятствовать их решению о самостоятельности.

Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл пригрозили королевской семье разгромным интервью. К крайнему методу супруги готовы прибегнуть в случае, если высокопоставленные родственники будут препятствовать их решению самостоятельно жить и зарабатывать.

The Sun информирует, что супруги уже договорились как минимум с тремя крупными каналами об интервью. Речь идет о ABC, NBC и CBS. Намерена Меган встретиться и с Опрой Уинфри, с которой поддерживает очень тесные дружеские отношения. Условия же сотрудничества Меган и журналистов не раскрываются. Известно лишь, что Маркл намерена обнародовать зафиксированные ею и супругом факты расизма и сексизма.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри стали еще популярнее после отказа от престола На Инстаграм герцогов Сассекских подписались почти миллион человек с момента их шокирующего объявления.

Источники предполагают, что подобная манипуляция – неплохой способ «заработать» для Гарри и Меган, ведь королева не захочет внезапного обнародования «грязного белья».