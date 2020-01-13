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«Иногда так хочется кричать»: Водонаева догадалась, кто украл ее бриллианты

Но телеведущая молчит, так как не хочет подставлять этого человека.

«Иногда так хочется кричать»: Водонаева догадалась, кто украл ее бриллианты
Алена Водонаева не желает выносить сор из избы. Фото: globallookpress.com

Телеведущая Алена Водонаева призналась подписчикам в Instagram, что очень жалеет из-за невозможности быть с ними до конца откровенной. Некоторые подробности своей личной жизни звезда «Дома-2» не может выложить в соцсети, потому что это заденет других людей.

«Когда тебя читают «чуть больше тысячи» человек, степень ответственности при наличии мозгов очень велика. А у меня вроде что-то шевелится по жизни в черепной коробке. Я не могу подставлять своих знакомых, близких или бывших. Иногда так хочется «кричать» вам о жизненных ситуациях, о человеческих поступках, о лжи, вранье и даже воровстве…» — написала светская львица.

Этот крик души она оставила по случаю того, что догадалась, кто украл у нее два бриллианта из квартиры. Но, несмотря на острое желание поделиться своими предположениями, «выносить сор из избы» женщина не хочет. На кухне за чашкой чая звезда бы легко рассказала подписчикам эту историю, а вот выкладывать ее в Instagram не хочет, так как не уверена, что от этого кому-либо станет лучше.

При этом она отметила, что уже долго молча наблюдает, как рушится жизнь человека, которого она подозревает. Напомним, о пропаже драгоценностей Водонаева сообщила подписчикам 1 апреля 2019 года. Через пару месяцев после этого она подала на развод со своим вторым мужем — диджеем Алексеем Косинусом. В последующих интервью Алена отмечала, что одной из причин разрыва стал низкий уровень заработка ее супруга.

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«Иногда так хочется кричать»: Водонаева догадалась, кто украл ее бриллианты
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