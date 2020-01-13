«Сильно изменились?»: Максим Галкин сравнил детские фото своих малышей

Отпрыски Пугаевой и Галкина растут не по дням, а по часам.

Невероятно милая и позитивная фотография появилась в личном Instagram-аккаунте Елизаветы и Гарри Галкина, детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На фото малыши представлены в двух образах, на верхней части фотографии они еще совсем маленькие, вряд ли им больше одного года. Дети сидят в специальных креслах и радостно улыбаются фотографу. На втором фото они уже взрослые но почти не изменились, такие же добрые глаза и такая же искренняя улыбка у Елизаветы, а вот Гарри предпочитает быть серьезным и улыбаться в камеру не спешит.

«Сильно изменились?» — задает вопрос подписчикам аккаунта автор поста.

Комментаторы тут же рассыпались в комплиментах, заметив, что детки очень хорошие, выглядят смышлеными и их явно ждет безоблачное будущее, при таких-то родителях!