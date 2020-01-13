«Считаю это неприличным»: Бикович объяснил, почему не говорит о личном

32-летний Милош Бикович не скрывает: в интервью и на личной страничке в Instagram он привык делиться теми новостями, которые непосредственно касаются его творчества, интересных проектов, съемочного процесса или работы над очередной ролью. При этом актер старается избегать вопросов о личной жизни. Объясняя свою позицию на этот счет, молодой человек подметил, что на его взгляд, люди готовы озвучивать некие подробности о себе, детали каких-кто частных аспектах, когда не знают, чем еще модно привлечь к себе внимание. Таким образом, они удовлетворяют нездоровое желание публики заглянуть в эту так называемую замочную скважину, считает Бикович.

«Я не говорю о своей личной жизни, потому что считаю это неприличным», — заверил Милош в беседе с Woman.ru.

Напомним, что актера связывали романтические отношения с дочерью Ксении Раппопорт — Аглаей Тарасовой. С девушкой Бикович познакомился на съемках фильма «Лёд». Еще до Нового года в прокат вышла новая лента Клима Шипенко с Милошем в главной роли. По словам экс-возлюбленного Аглаи, он хотел отказаться от этого проекта, ознакомившись с сюжетной линией, молодой человек понял, что ему придется играть мажора в комедийном фильме.

«Выпендривался и говорил, что… хочу заниматься настоящим искусством», — с иронией подметил Бикович.

Однако в итоге продюсерам все-таки удалось уговорить Милоша сняться в «Холопе». По словам актера, в последствии он был очень рад этому предложению.