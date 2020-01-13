«У Мелании невероятное чувство вкуса»: Канделаки раскрыла таланты наследников

Тина Канделаки в свое время вела передачи «Самый умный» и «Детали».Телеведущая умеет невероятно быстро зачитывать вопросы. Еще она следит за своей фигурой, занимается спортом и воспитала двоих детей. Все это не помешало грузинской журналистке стать генпродюсером телеканала «Матч ТВ». Ко всему прочему, она всегда стильно одевается, что не раз отмечали ее поклонники.

Наследники Тины уже стали совсем взрослыми и живут самостоятельно. Не так давно телеведущая показала возмужавшего сына. В 18 лет у молодого человека по имени Леонтий густая борода. Как оказалось, он является поклонником трэш-метал группы Slayer. Также часто звезда видится и с дочкой. Мелания учится в МГИМО, чем, конечно, гордится ее мама. Также девушка рисует на холсте, но выяснилось, что у нее есть и другой талант.

Канделаки опубликовала снимок с наследницей, которой недавно исполнилось 20 лет. Она решила рассказать, как воспитала детей и дала им стать настоящими личностями. По словам телеведущей, важно не нагружать детей теми активностями, которых сами родители были лишены.

«В отличие от меня, у Леонтия абсолютный слух, и он великолепно разбирается в музыке. Не потому, что он отсидел семь классов в музыкальной школе по моей указке. Нет, я просто не мешала ему найти и развить свои собственные таланты.В отличие от меня, у Мелании невероятное чувство вкуса, и она прекрасно рисует. Я не сомневаюсь, что чувство композиции и в целом чувство прекрасного будет важным и полезным навыком», — поделилась Тина.

Поклонники во многим согласились с журналисткой. Они отметили, что быть родителями — сложная и ответственная роль. «Как всегда красотка», «Дочечка у вас прекрасная», «Вашим детям повезло с мамой, которая не реализует себя в них, а дает им самим возможность выбирать свой путь», «Как всегда очень мудро!», — прокомментировали пост подписчики.