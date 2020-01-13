«Стильная кроха»: Кудрявцева с дочкой Машей повеселились в ледовом городке

Лера Кудрявцева перед Новым годом оказалась в больнице. Ей пришлось перенести экстренную операцию по удалению грудных импантов. Выписали телеведущую перед праздниками, поэтому она смогла встретить 2020 год с семьей. Больше всего, конечно, она скучала по дочке Маше, которой всего полтора года. А на минувших выходных звезда прогулялась наследницей в ледовом городке.

Так как в Москву пришла зима, Кудрявцева утеплилась. Она облачилась в теплый комбинезон с меховым капюшоном и камуфляжным принтом. Черные угги с рисунком разбавили образ. Дочка телеведущей выглядела очень стильно в пуховом комбинезоне известного бренда, полосатом шарфе и вязаной шапке с двумя помпонами.

Теледива и ее наследница повеселились в ледовом городке, расположенном в Парке Победы на Поклонной горе. Лера каталась с ледяных горок вместе с ребенком. Она также поделилась забавными кадрами, на которых девочка самостоятельно пытается встать на ноги, но скользкий снег мешает ей это сделать. Телеведущая подбадривала малышку, чтобы та не останавливалась и все же встала.

Поклонников умилили трогательные кадры. Многие не перестают поражаться, насколько красивая у Кудрявцевой наследница. «Боже, какие глаза», «Какая она серьёзная девочка, вы с ней не забалуете», «Эти глазки-сказки, они такие красивые, божественные», «Стильная кроха», «Рады видеть Леру на ногах!», «Как стильно и по-зимнему красиво», — прокомментировали пост подписчики.