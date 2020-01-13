«Копия мамочки»: Пегова путешествует с подросшей дочкой по Израилю

Ирина Пегова играет в театре и снимается в кино. При любом удобном случае актриса отправляется путешествовать. В прошлом году она побывала во многих европейских странах. Поклонники любят следить за артисткой, так как она не только делится снимками из уникальных мест, рассказывает, где побывала, но и всегда стильно одевается. 41-летняя женщина обладает пышными формами, но это не мешает ей выглядеть женственно и модно.

В отличие от многих звезд, Пегова после Нового года отправилась не в страны, где тепло, а в Израиль, где стоит прохладная погода. Она приехала в Тель-Авив вместе со своей дочкой Татьяной Орловой. Девочке в конце января исполнится 14 лет, но она уже догнала свою маму по росту.

Потом мать с дочерью добралась до Иерусалима. Сначала Ирина прогулялась с наследницей по старинному городу, после чего они побывали у Мертвого моря и в Гефсиманском саду. Затем Пегова с дочкой сфотографировались у Львиных ворот. Там с экскурсоводом они прошлись среди древних сооружений. Примечательно, что актриса оделась в одном стиле с дочкой. Они предпочли спортивные костюмы черного цвета.

На побережье артистка не удержалась от фотосессии. Хоть солнце и вышло, но она не стала раздеваться, а сделала трогательное совместное фото с наследницей.

Многие поклонники восхитились их образами в стиле total black, а также отметили, что Таня очень похожа на маму. «Ирина, какие вы с дочерью дружные, много путешествуете! Молодцы!», «Как вам все это идет! Супер», «Дочка — копия мамочки», «Вы очень похудели», — прокомментировали пост подписчики.