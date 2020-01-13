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«Мы уже там были»: мать Бузовой отреагировала на новость о «замужестве» дочери

Ирина Александровна неоднозначно оценила выбор дочери.

«Мы уже там были»: мать Бузовой отреагировала на новость о «замужестве» дочери
Ольга Бузова с родителями/Фото: https://www.instagram.com/p/B5GnuqNI3s20vggy8TlQyNbE16mS79ZhVehpcE0/

Мама Ольги Бузовой Ирина Александровна прокомментировала появившиеся в СМИ слухи по поводу второго замужества своей дочери. Ранее телеведущая разместила в личном микроблоге совместное видео с Давидом Манукяном из Таиланда.

Пара в очередной раз продемонстрировала подписчикам испытываемую друг к другу нежность, а затем Ольга невзначай назвала себя женой блогера. «Муж и жена — одна сатана», — с уверенностью заявила она. После этого по Сети поползли пересуды, не зарегистрировали ли знаменитости свой брак официально.

Ирина Александровна на вопрос корреспондентов «Комсомольской правды» ответила неоднозначно. Бузова-старшая заявила, что про свадьбу она слышит впервые, но была бы не прочь получить приглашение.

«Как позовет, скажу. Выход замуж что-то гарантирует? Мы уже там были. Поэтому тут дело такое… Нравится развлекаться, пусть развлекается», — сказала она.

На вопрос же о том, что она думает на тему кандидатуры возможного зятя, родительница подчеркнула, что визуально знает Манукяна, но говорить о нем однозначно не может, потому что «все хорошие, когда спят зубами к стенке».

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«Мы уже там были»: мать Бузовой отреагировала на новость о «замужестве» дочери
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