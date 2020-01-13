ЗВЕЗДЫ

«Сорвалась на сладенькое»: Летучая похвасталась «сочными» формами в бикини

Не всем поклонникам понравился откровенный кадр.

«Сорвалась на сладенькое»: Летучая похвасталась «сочными» формами в бикини
Елена Летучая. фото: globallookpress.com/

Елена Летучая не так давно вновь отправилась в путешествие. Если на новогодних каникулах она много гуляла с мужем Юрием Анашенковым и его сыном от прошлых отношений. Они катались на коньках и ходили в кино. Однако позже влюбленные уехали отдыхать в Майами. Там телеведущая катается на кабриолете по побережью, плавает и загорает. Она не могла не опубликовать фото в бикини.

На новом кадре Елена предстала в белом мини-купальнике. Девушка выбрала необычный ракурс, показав крупным планом свою пышную грудь. Невооруженным глазом стало видно, что звезда поправилась, но в выгодных местах. «Сорвалась на сладенькое в Новый год. Два плюса в этом точно есть», — с иронией написала Летучая.

Поклонники неоднозначно отреагировали на фото. Одни восхитились ее женственной фигурой, а другие посчитали, что настолько «сочные» формы выставлять напоказ неприлично. «Елена, я думал вы из других…», «Люди выставляют на общее обозрение то, что они сами есть на самом деле… их внутренний мир», «Да, ладно вам! Красиво же очень, не завидуйте», «Лена Летучая никак не ассоциируется у меня с таким фото. Пусть она и хороша, но такие откровенности ей ни к лицу!» — прокомментировали пост подписчики.

Пока на резкие выпады хейтеров Елена не ответила. Напомним, что в конце прошлого года стала частью скандала. Она заступилась за своего мужа Юрия Анашенкова, которого бывшая жена выставила не в лучшем свете.

Асмик Вайе Рейтор заявила, что экс-супруг бросил ее с ребенком и долгами. Она заверила, что адвокат раз через раз платит ей алименты, а недавно и вовсе потребовал понизить суму выплат с 13 990 до 6900 рублей в месяц. По мнению девушки, этих денег мало для содержания 9-летнего ребенка.

Однако Летучая и Анашенков подали иск в суд. Они хотят отсудить 50 миллионов у телеканала НТВ, за что они пустили в эфир непроверенную информацию, а также готовят заявление и в адрес Асмик. Теперь им предстоят длительные судебные тяжбы. При этом Елена дружит с сыном своего мужа от прошлых отношений. По ее словам, они содержат мальчика и часто берут его к себе в дом на несколько дней.

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«Сорвалась на сладенькое»: Летучая похвасталась «сочными» формами в бикини
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