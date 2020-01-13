«Умеют строить на камеру отношения»: Миро прошлась по отношениям Бузовой и Давы

Скандальная блогер уверена, что любовь YouТube-деятеля и певицы - не что иное, как хайп и пиар.

Лена Миро в свойственной ей манере изложения раскритиковала недавно сформировавшиеся отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Слухи о том, что поющая телеведущая встречается с блогером появились еще в начале осени 2019 года, официально Бузова подтвердила, что влюблена, на финале «Плана Б», однако реакцию на новую зародившуюся пару Миро дала лишь сейчас.

Блогер открыто заявила, что не верит в чувства Ольги и Давида. Она пояснила, что «звезда телеканала ТНТ», как называет себя сама Бузова, способна выстроить отношения разве что «с бутылкой крепкого алкоголя». Миро убеждена – отношения Бузовой и Манукяна строятся исключительно на взаимной выгоде – Ольга таким образом набирает себе подписчиков, а Давид и вовсе стал известен только после того, как снялся в клипе Бузовой.

больше по теме Бузова и Манукян сделали одинаковые татуировки в знак подтверждения их чувств Певица после горнолыжного курорта в Куршавеле отправилась отогреваться поближе к солнцу. Она остановила свой выбор на Тайланде.

«Кукловоды Бузовой прекрасно осознают, что она никому не нужна. Они вспомнили, что Бузова, если что и умеет, так строить на камеру отношения. Был короткий этап хайпа, когда она вдруг запела — все просто ржали, но теперь Оленьку легче пристрелить, чем кормить», — категорично заявила она.

Тем временем, недавно Ольга в одной из совместных сторис с Давидом назвала их мужем и женой. Кроме того, на руках влюбленных появилась парная татуировка, обозначающая бесконечность.