«Сногсшибательная!»: 61-летняя Юдашкина сразила фотографией в бикини

Супруге знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина Марине Юдашкиной 61 год. Однако поверить в это трудно. Женщина выглядит лет на 20 моложе, причем не только лицом, над которым могли поработать косметологи, но и телом.
В Сети верная спутница кутюрье вызвала настоящий ажиотаж, выложив в личный блог фотографию в белом бикини. Ни грамма лишнего веса и осиная талия поразили многих, ведь такими формами может блеснуть далеко не каждая юная девушка. Что уж говорить о женщине, воспитывающей двоих внуков!
Фигура Марины не осталась без внимания российских звезд.
«Очень красивая!» — пришла в восторг Светлана Бондарчук.
«Сногсшибательная!» — заметила певица Жасмин.
«Вот это фигура!» — восхитилась Ольга Орлова.