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«Сногсшибательная!»: 61-летняя Юдашкина сразила фотографией в бикини

Российские звезды не удержались от комментариев в Сети.

«Сногсшибательная!»: 61-летняя Юдашкина сразила фотографией в бикини
Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото Global look press

Супруге знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина Марине Юдашкиной 61 год. Однако поверить в это трудно. Женщина выглядит лет на 20 моложе, причем не только лицом, над которым могли поработать косметологи, но и телом.

В Сети верная спутница кутюрье вызвала настоящий ажиотаж, выложив в личный блог фотографию в белом бикини. Ни грамма лишнего веса и осиная талия поразили многих, ведь такими формами может блеснуть далеко не каждая юная девушка. Что уж говорить о женщине, воспитывающей двоих внуков!

Фигура Марины не осталась без внимания российских звезд.

«Очень красивая!» — пришла в восторг Светлана Бондарчук.

«Сногсшибательная!» — заметила певица Жасмин.

«Вот это фигура!» — восхитилась Ольга Орлова.

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«Сногсшибательная!»: 61-летняя Юдашкина сразила фотографией в бикини
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