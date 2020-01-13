«Сногсшибательная!»: 61-летняя Юдашкина сразила фотографией в бикини

Российские звезды не удержались от комментариев в Сети.

Супруге знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина Марине Юдашкиной 61 год. Однако поверить в это трудно. Женщина выглядит лет на 20 моложе, причем не только лицом, над которым могли поработать косметологи, но и телом.

В Сети верная спутница кутюрье вызвала настоящий ажиотаж, выложив в личный блог фотографию в белом бикини. Ни грамма лишнего веса и осиная талия поразили многих, ведь такими формами может блеснуть далеко не каждая юная девушка. Что уж говорить о женщине, воспитывающей двоих внуков!

Фигура Марины не осталась без внимания российских звезд.