Как выглядит и чем занимается средний внук Пугачевой

Недавно стало известно, что бывший гражданский муж Кристины Пугачевой, 51-летний Руслан Байсаров, в очередной раз женился.

Это третий официальный брак чеченского бизнесмена. Однако, если учесть его гражданские связи, он уже по счету шестой. Его новой избранницей стала 18-летняя модель Аламат. У предпринимателя шесть детей, четверо из которых после развода остались жить с отцом, в том числе и внук Пугачевой Дени Байсаров.

Сейчас, сообщает телеканал Ю, сын Кристины Орбакайте проживает в Англии, где получает высшее образование. Однако в детстве возможность обучения за границей сына Руслан Байсаров воспринял резко негативно.

Около 10 лет назад бизнесмен запретил ему возвращаться к матери после каникул, заявив, что Кристина собирается без его ведома отправить сына учиться в США. После нескольких судебных разбирательств Орбакайте пришлось пойти на мировую и согласиться с тем, чтобы ребенок остался жить у отца. Взамен ей разрешалось регулярно видеться с сыном.

Дени воспитывался в восточных традициях – парень принял мусульманство, освоил лезгинку и прошел обучение в чеченском кадетском корпусе. Последнюю инициативу, кстати, поддержала его мать.

По данным телеканала, Дени тесно общается со своей семьей в Москве, у него трогательные отношения с младшей сестрой Клавой. А вот 6-летних дядю Гарри и тетю Лизу он встречает только по семейным праздникам. Возможно, они будут видеться еще реже. По данным канала, Пугачева и Галкин приобрели на Кипре недвижимость, что позволяет им переехать туда на ПМЖ.