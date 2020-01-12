«У пацана вообще не должно быть свободного времени»: Водонаева нагрузила сына учебой

9-летний сын телеведущей Алены Водонаевой Богдан вернулся с новогодних каникул (мальчик отдыхал в Эквадоре). По этому случаю светская львица сделала пост в Instagram, объявив, что наследнику хватить отдыхать — пора браться за учебу.

Напомним, в ушедшем году звезда «Дом 2» забрала парнишку из школы и перевела на домашнее обучение. 37-летняя женщина мотивировала это решение тем, чтобы сын не тратил время на ненужные вещи, система российского образования ее не устраивает.

«У пацана вообще не должно быть свободного времени, — пишет Водонаева. — И когда мне кто-то говорит о том, что нельзя так сильно загружать детей, мне всегда хочется ответить — не загружайте своих! А я сама разберусь, как мне своего мужчину воспитывать».

И вот Алена перечислила, чем ее сын занимается с понедельника по пятницу. Кроме обычной школьной программы он изучает с репетиторами свою любимую математику, английский язык, каллиграфию, ходит на борьбу, в бассейн, иногда посещает уроки черчения и архитектуры, иногда режиссерские курсы.

Телеведущая отметила, что на кино, мультфильмы, путешествия и общение с друзьями у паренька все-таки остается время. Но строгая мама уверена, что мальчики должны много учиться — тогда «на финише» они смогут добиться больших результатов.