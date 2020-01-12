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«28? Не, не слышала»: в день рождения актриса Юлия Хлынина занялась омоложением

Молодая артистка очистила организм.

«28? Не, не слышала»: в день рождения актриса Юлия Хлынина занялась омоложением
Юлии Хлылниной исполнилось 28 лет. Фото: АГН Москва

11 января подающая надежды российская актриса Юлия Хлынина отметила день рождения. Девушке исполнилось 28 лет.

В «сториз» красавица не показывала, чем занимается в свой праздник, только репостила поздравления от поклонников и коллег. Но на следующий день она сделала пост — не в платье и в ресторане, а в майке, с рюкзаком и игрушечной уточкой. Судя по геометке, молодая артистка находится на островах Фиджи, а, судя по подписи к фото, она прошла процедуры в оздоровительном центре.

«28?! Не, не слышала. Обновилась. Почистилась. Хочешь помолодеть — спроси меня как», — написала Юлия.

Поклонники в комментариях пишут, что девушка выглядит максимум на 18 лет, желают ей счастья, здоровья и творческих успехов.

Напомним, Хлынина играла в фильмах «Дуэлянт», «Легенда о Коловрате», «Селфи», «Купи меня» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», а также в сериалах «Закон каменных джунглей» и «Звоните Ди Каприо!»

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«28? Не, не слышала»: в день рождения актриса Юлия Хлынина занялась омоложением
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