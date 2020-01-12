Брэд Питт поблагодарил Брэдли Купера за свою трезвость

На днях в Нью-Йорке прошла церемония награждения National Board of Review. На ней 56-летний актер Брэд Питт удостоился очередной награды за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде», а вручал приз его коллега Брэдли Купер.

Обе звезды были в прекрасном настроении и обнялись, как старые друзья. Подойдя к микрофону, Питт отметил, что Купер для него — не просто приятель. Вместо того, чтобы благодарить организаторов премии, он принялся расхваливать своего друга.

«Я стал абсолютно трезвым благодаря ему. И с тех пор каждый новый день моей жизни счастливей предыдущего. Я люблю тебя, Брэдли, и благодарю за поддержку», — высказался актер.

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Напомним, что у Питта были серьезные проблемы с алкоголем, из-за чего распался его брак с Анджелиной Джоли. Актриса забрала детей себе, и ее бывший муж достаточно тяжело пережил этот развод. Несколько месяцев он лечился от своей зависимости, и, как мы теперь знаем, Брэдли Купер помог ему вернуться в строй. В 2019 году карьера Питта снова пошла в гору, совсем скоро мы можем увидеть его имя в списке претендентов на «Оскар».