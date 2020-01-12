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Брэд Питт поблагодарил Брэдли Купера за свою трезвость

Коллега-актер помог звезде «Однажды в... Голливуде» встать на ноги после тяжелого периода.

Брэд Питт поблагодарил Брэдли Купера за свою трезвость
Брэд Питт признался, что Брэдли Купер для него не просто друг. Фото: Hubert Boesl/dpa

На днях в Нью-Йорке прошла церемония награждения National Board of Review. На ней 56-летний актер Брэд Питт удостоился очередной награды за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде», а вручал приз его коллега Брэдли Купер.

Обе звезды были в прекрасном настроении и обнялись, как старые друзья. Подойдя к микрофону, Питт отметил, что Купер для него — не просто приятель. Вместо того, чтобы благодарить организаторов премии, он принялся расхваливать своего друга.

«Я стал абсолютно трезвым благодаря ему. И с тех пор каждый новый день моей жизни счастливей предыдущего. Я люблю тебя, Брэдли, и благодарю за поддержку», — высказался актер.

Напомним, что у Питта были серьезные проблемы с алкоголем, из-за чего распался его брак с Анджелиной Джоли. Актриса забрала детей себе, и ее бывший муж достаточно тяжело пережил этот развод. Несколько месяцев он лечился от своей зависимости, и, как мы теперь знаем, Брэдли Купер помог ему вернуться в строй. В 2019 году карьера Питта снова пошла в гору, совсем скоро мы можем увидеть его имя в списке претендентов на «Оскар».

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Брэд Питт поблагодарил Брэдли Купера за свою трезвость
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