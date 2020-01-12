ЗВЕЗДЫ

«Братские чувства»: Миронова поделилась редким кадром с сыновьями

Актриса стала мамой во второй раз лишь три месяца назад.

«Братские чувства»: Миронова поделилась редким кадром с сыновьями
Мария Миронова. фото: globallookpress.com/

Мария Миронова в прошлом году сначала заинтриговала поклонников роман с таинственным бизнесменом из Греции, а потом предстала с округлившимся животом. В конце сентября она родила сына Федора. Отца мальчика актриса до недавнего времени скрывала. Им оказался директор по развитию одной российско-японской компании по имени Андрей. А перед Новым годом артистка с наследником вернулась в Россию.

По словам Марии, она состоит в браке с новым избранником. Актриса уже обустроила для ребенка детскую, а в новогодние каникулы она прогулялась с ним по заснеженным улицам. Пока лицо наследника звезда прячет. Отметим, что от первого мужа у нее также есть старший сын Андрей Удалов. Он продолжил династию актеров и служит в Театре им. Евгения Вахтангова. Накануне молодой человек заглянул к маме в гости.

Миронова опубликовала трогательный снимок, на котором запечатлен ее 27-летний наследник. Он держит на руках подросшего братика. Андрей улыбается, наблюдая на малышом. «Братские чувства. Кто сказал, что мужчинам не свойственна нежность?!?Камень в их огород!», — написала артистка.

Поклонники пришли в восторг от редкого кадра. Они заверили, что у нее очень красивые дети. «Прелесть какая! А старшенький просто красавец», «Как на деда старший похож», «Чудесная фотография! Очень нежная и теплая!», «Машуль, молодчинка такая! Любим! Какой правильный, старший! Какие вы классные — Мироновы!», «Как это мило», — прокомментировали пост подписчики.

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«Братские чувства»: Миронова поделилась редким кадром с сыновьями
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