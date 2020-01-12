ЗВЕЗДЫ

«Больше не смогу обнять брата»: муж Миддлтон высказался о решении принца Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские поразили семью, отказавшись от королевских полномочий. Они в скором времени переедут жить в Канаду.

«Больше не смогу обнять брата»: муж Миддлтон высказался о решении принца Гарри
Принцы Гарри и Уильям. фото: globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл пережили не самый легких год. В 2019 году они отметили годовщину со дня свадьбы, стали родителями малыша Арчи, а также путешествовали и пережили ряд скандалов. В декабре супруги отдохнули от насыщенной жизни при королевском дворе. Они провели время в Канаде, где долгое время жила Маркл, а также побывали в США. Похоже, что вольная жизнь понравилась рыжеволосому принцу.

Несколько дней назад герцог и герцогиня Сассекские отказались от королевских привилегий, а значит, и от жизни за счет налогов британцев. Примечательно, что королева Елизавета IIо таком решение узнала далеко не первой и была обескуражена. Теперь ей предстоит решить, как будут дальше жить принц Гарри и его жена. В понедельник, 13 января, она проведет личную встречу с ближайшими родственниками, чтобы обсудить будущее супругов.

Уже прокомментировал решение своего брата принц Уильям. Он всегда был очень близок с ним, но после того, как Маркл стала частью их семьи, начали ходить слухи, что их отношения стали холоднее. Теперь Гарри собирает переехать жить в Северную Америку с женой. Это, безусловно, огорчило его родственника.

«На протяжении всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять — мы стали совершенно чужими. Это грустно», — цитирует слова Уильяма его близкий друг, пишет издание The Sunday Times.

Добавим, что муж Кейт Миддлтон также подтвердил, что его отношения с братом стали не такими теплыми, как раньше. Герцог Кембриджский все же надеется, что принц Гарри и его супруга когда-нибудь всё же смогут снова найти взаимопонимание с родными.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган МарклПринц ГарриПринц Уильям
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Больше не смогу обнять брата»: муж Миддлтон высказался о решении принца Гарри
Интересно?
Поделись с друзьями: