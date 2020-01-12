«Больше не смогу обнять брата»: муж Миддлтон высказался о решении принца Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские поразили семью, отказавшись от королевских полномочий. Они в скором времени переедут жить в Канаду.

Принц Гарри и Меган Маркл пережили не самый легких год. В 2019 году они отметили годовщину со дня свадьбы, стали родителями малыша Арчи, а также путешествовали и пережили ряд скандалов. В декабре супруги отдохнули от насыщенной жизни при королевском дворе. Они провели время в Канаде, где долгое время жила Маркл, а также побывали в США. Похоже, что вольная жизнь понравилась рыжеволосому принцу.

Несколько дней назад герцог и герцогиня Сассекские отказались от королевских привилегий, а значит, и от жизни за счет налогов британцев. Примечательно, что королева Елизавета IIо таком решение узнала далеко не первой и была обескуражена. Теперь ей предстоит решить, как будут дальше жить принц Гарри и его жена. В понедельник, 13 января, она проведет личную встречу с ближайшими родственниками, чтобы обсудить будущее супругов.

Уже прокомментировал решение своего брата принц Уильям. Он всегда был очень близок с ним, но после того, как Маркл стала частью их семьи, начали ходить слухи, что их отношения стали холоднее. Теперь Гарри собирает переехать жить в Северную Америку с женой. Это, безусловно, огорчило его родственника.

«На протяжении всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять — мы стали совершенно чужими. Это грустно», — цитирует слова Уильяма его близкий друг, пишет издание The Sunday Times.

Добавим, что муж Кейт Миддлтон также подтвердил, что его отношения с братом стали не такими теплыми, как раньше. Герцог Кембриджский все же надеется, что принц Гарри и его супруга когда-нибудь всё же смогут снова найти взаимопонимание с родными.