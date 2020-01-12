Заворотнюк выписали из больницы спустя пять месяцев лечения

Осенью прошлого года в СМИ начали появляться тревожные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк. 48-летняя актриса оказалась в больнице. Первое время родные не комментировали слухи, но потом подтвердили, что артистка находится на лечении. Близкие также создали аккаунт в соцсетях, где опровергают ложные слухи, чтобы не возникало шумихи в прессе.

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А накануне ряд изданий сообщили, что Заворотнюк выписали из больницы. Она якобы вернулась домой. По одним данным, которые пока не подтверждены, семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» не видят смысла и дальше держать Анастасию в клинике, так как ее состояние стабилизировано. Как ранее стало известно, на оплачивание палаты и лечения родственники знаменитости тратят большие суммы денег.

Также в СМИ пишут, что артистку могли выписать, чтобы в скором времени перевезти в клинику в США , которая предлагает другой метод лечения. Но и этим данным пока нет подтверждения. Близкие Заворотнюк предпочитают молчать.

Напомним, что ранее муж актрисы Петр Чернышев некоторое время не выступал на льду, чтобы побыть рядом с женой, а потом вернулся в ледовое шоу Татьяны Навки. Он успел побывать на гастролях и поучаствовать в премьере новой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и даже вывел на лед годовалую дочку. Старшая наследница Анастасии Анна тоже находится в Москве. Ее несколько раз ранее видели в больнице.

Материал подготовлен на основе публикаций News.ru и «Версия».