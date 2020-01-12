Семенович скрывает живот на фото после слухов о беременности

Анна Семенович в юности была фигуристкой, а потом начала успешно строить карьеру певицы. Девушка обладает пышными формами. На ее бюст заглядывают все мужчины и даже женщины, но красота не помогла артистке обрести счастье в личной жизни. В свои 39 лет она еще не замужем. У артистки были романы со многими влиятельными мужчинами, но до ЗАГСа ни с одним из них девушка не дошла.

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При этом Анна не скрывает, что хочет стать матерью. А некоторое время назад поклонники сначала заметили, что певица поправилась. А потом они заметили, что девушку облачается в наряды, которые скрывают ее фигуру. В связи с этим появились слухи, что артистка беременна. Несколько дней назад Семенович уехала отдыхать на Сейшелы. Даже на пляжных снимках она продолжила скрывать область живота, то прикрывшись халатом, то надев футболку черного цвета.

Без снимков в бикини не обошлось, но и тут певица нашла способ не показывать живот. В кадре Анна позирует в бассейне в цветном купальнике. Она похвасталась пышной грудью, но при этом благодаря воде и ракурсу скрыла живот и ноги. Влажные волосы и откровенное бикини придали кадру пикантности.

«Это тёплое солнце ласкает мою кожу, а океан качает на волнах, щебетание птичек успокаивает в тенёчке, и я сладко засыпаю. Ценю каждое мгновение своей жизни и благодарю вселенную за возможности», — поведала артистка.

Поклонники пришли в восторг от снимка, но отметили, что им хочется увидеть певицу в бикини в полный рост. Однако пока Семенович не исполнила просьбу фанатов, что только подогрело слухи о возможной беременности. Напомним, что на данный момент неизвестно, с кем встречается с артистка. Однако два года назад в Греции за внимание звезды боролись ее поклонники — швейцарский бизнесмен и греческий миллиардер по имени Стефанас.