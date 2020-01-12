«Простите меня, девушки!»: ради любимой Петросян занялся спортом

Молодая жена стала огромным стимулом для Евгения Петросяна, чтобы держать себя в форме, пишет КП. Дабы соответствовать своей 30-летней супруге Татьяне Брухуновой юморист готов на многое.

Он всерьез увлекся физическими упражнениями. «Я себя чувствую моложе своего возраста. Хожу в тренажерный зал и там не даю себе поблажек», — сказал артист.

По словам комика, он ощущает себя бодро, ему хочется наслаждаться каждым мгновением жизни и творить. Евгений Ваганович даже извинился за свои прошлые помыслы. «Раньше 40-летних женщин я считал старыми тетками… Простите меня, милые девушки!» — сказал он.

Евгений Ваганович прекрасно понимает, что в основе счастья практически всегда лежит внутреннее спокойствие, поэтому старается беречь нервы. «Стрессы я до себя не допускаю», — заявил он.

В любой ситуации народный артист старается найти свои плюсы, если не удается — пьет валерьянку. А еще он желает добра не только себе и близким, но и всем окружающим.