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«Простите меня, девушки!»: ради любимой Петросян занялся спортом

Юморист недавно женился на 30-летней Татьяне Брухуновой.

«Простите меня, девушки!»: ради любимой Петросян занялся спортом
Евгений Петросян. Фото Global look press.

Молодая жена стала огромным стимулом для Евгения Петросяна, чтобы держать себя в форме, пишет КП. Дабы соответствовать своей 30-летней супруге Татьяне Брухуновой юморист готов на многое.

Он всерьез увлекся физическими упражнениями. «Я себя чувствую моложе своего возраста. Хожу в тренажерный зал и там не даю себе поблажек», — сказал артист.

По словам комика, он ощущает себя бодро, ему хочется наслаждаться каждым мгновением жизни и творить. Евгений Ваганович даже извинился за свои прошлые помыслы. «Раньше 40-летних женщин я считал старыми тетками… Простите меня, милые девушки!» — сказал он.

Евгений Ваганович прекрасно понимает, что в основе счастья практически всегда лежит внутреннее спокойствие, поэтому старается беречь нервы. «Стрессы я до себя не допускаю», — заявил он.

В любой ситуации народный артист старается найти свои плюсы, если не удается — пьет валерьянку. А еще он желает добра не только себе и близким, но и всем окружающим.

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«Простите меня, девушки!»: ради любимой Петросян занялся спортом
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