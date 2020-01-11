«Нужны сиделки и собеседница»: Миро жестко подвергла критике брак Кончаловского и Высоцкой

Блогер заявила, что Юлия не может быть счастлива в отношениях с режиссером из-за отсутствия интимной близости.

Лена Миро подвергла жесткому разбору брак Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. Поводом для обсуждения стали опубликованные 40-летней телеведущей снимки с супругом, на которых 82-летний глава семьи демонстрирует подтянутую фигуру, несмотря на внушительный возраст. Блогер заявила, что подобными снимками актриса пытается создать иллюзию счастья. По мнению Миро, реального же счастья Высоцкая не испытывает, поскольку не имеет интимных отношений.

Миро также по достоинству оценила превосходные внешние данные 82-летнего Кончаловского. Она отметила, что для своего возраста режиссер выглядит просто превосходно, однако ему уже давно «нужны сиделки и собеседница».

Автор призвала читательниц искать собственную ценность, ведь в ином случае в любых неудачах женщина будет искать проблему в себе – будь то разрушившийся брак или чужая молва.