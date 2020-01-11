Меха и стразы: Нетребко в пальто и лаковых ботинках отметилась в аэропорту

На личной страничке в Instagram 48-летняя Анна Нетребко поделилась свежим снимком. Перед объективом фотокамеры знаменитость позировала вместе с возлюбленным азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Для перелета, который по словам исполнительницы, занял всего час — она выбрала утепленные брюки в трендовом стиле спорт-шик. Накинув поверх своего одеяния объемное пальто пастельной гаммы с меховой отделкой на рукавах и аппликацией в виде жука, украшенного стразами и пайетками. Образ артистки дополнили лаковые ботинки на шнуровке.

Возлюбленный оперной певицы отдал предпочтение универсальным черным брюкам и принтованному бомберу. Еще летом в беседе с поклонниками Анна заявила, что не собирается сидеть на диетах ради мнимых идеалов красоты. По словам артистки, за последние пять лет ее вес не менялся. Нетребко настаивает на том, что она вполне довольна своей фигурой и внешностью. Знаменитость не стала скрывать, что обрела настоящее женское счастье рядом с Юсифом, который сумел добиться от нее взаимности. Анна полностью доверяет мужу, не устраивая ему сцен ревности.

«Азербайджанские мужья не гуляют», — приводил «Вокруг ТВ» слова певицы.

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