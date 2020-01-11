Фанаты не простили Козловскому обиды и атаковали его Instagram

Поклонники Данилы Козловского не смогли простить актеру, что тот обидел одну из своих фанаток, и атаковали его Instagram. Неоднозначную историю рассказала в Twitter одна из девушек. Она поведала, что написала под постом актера вновь обретшую популярность фразу из скетчкома «Даешь молодежь!» «О май гад, Данила, ты что, крейзи?». Козловский, видимо, не оценив шутки, заблокировал подписчицу.

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После того, как девушка поделилась своими переживаниями, на странице Козловского начался своеобразный флешмоб, очень напоминающий Гага-чат. В блог начали стекаться люди: они забросали знаменитость тем самым комментарием, на который неоднозначно отреагировал Козловский. Встречаются варианты не только на русском, но даже на испанском и итальянских языках.

Сама «пострадавшая» чуть позже озвучила продолжение истории. Выяснилось, что о «травле» Козловского узнали СМИ, а вслед за ними и родительница фанатки. Обожающая творчество артиста женщина долго возмущалась по поводу происходящего беспредела, пока не узнала, что причиной происходящего стала ее дочь.