ЗВЕЗДЫ

Фанаты не простили Козловскому обиды и атаковали его Instagram

Личный микроблог актера за считанные часы превратился в подобие Гага-чата.

Фанаты не простили Козловскому обиды и атаковали его Instagram
Данила Козловский/Фото: https://www.instagram.com/p/BoevUTdBGuu/

Поклонники Данилы Козловского не смогли простить актеру, что тот обидел одну из своих фанаток, и атаковали его Instagram. Неоднозначную историю рассказала в Twitter одна из девушек. Она поведала, что написала под постом актера вновь обретшую популярность фразу из скетчкома «Даешь молодежь!» «О май гад, Данила, ты что, крейзи?». Козловский, видимо, не оценив шутки, заблокировал подписчицу.

После того, как девушка поделилась своими переживаниями, на странице Козловского начался своеобразный флешмоб, очень напоминающий Гага-чат. В блог начали стекаться люди: они забросали знаменитость тем самым комментарием, на который неоднозначно отреагировал Козловский. Встречаются варианты не только на русском, но даже на испанском и итальянских языках.

Сама «пострадавшая» чуть позже озвучила продолжение истории. Выяснилось, что о «травле» Козловского узнали СМИ, а вслед за ними и родительница фанатки. Обожающая творчество артиста женщина долго возмущалась по поводу происходящего беспредела, пока не узнала, что причиной происходящего стала ее дочь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Данила КозловскийКозловский новостиКозловский последние новостиКозловский скандал
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фанаты не простили Козловскому обиды и атаковали его Instagram
Интересно?
Поделись с друзьями: