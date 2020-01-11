«Сердючка хочет, а Андрей — против»: Данилко озвучил свои планы на «Евровидение-2020»

Певец Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, может вновь поехать на «Евровидение». Информацию о том, что такие мысли у него есть, сам Андрей озвучил во время своего выступления на «Вечере премьер» Екатерины Осадчей. Недавно Данилко вернулся на сцену и сразу же представил публике новый трек «Make It Rain Champagne», который очень понравился аудитории.

Чуть позже украинская публика стала писать исполнителю, что народ очень хотел бы видеть Сердючку в качестве представителя от Украины на грядущем европейском конкурсе. Сам Данилко долгое время никак на призывы не реагировал, однако позже все же высказался. Он не исключил, что действительно может решиться на такой шаг, но что для этого нужно сделать, предпочел не озвучивать.

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«Мы живем в стране мечты, в стране в смартфоне, где могут быть всякие сюрпризы! Может, Верка Сердючка и хочет поехать, а вот Андрей Данилко — против!» — передает его слова nvstyle.

Напомним, ранее Верка Сердючка уже представляла Украину на «Евровидении» в 2007 году. Тогда артистка заняла второе место, уступив лидерство певице из Сербии Марии Шерифович.