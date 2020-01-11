«Реализация мечт полным ходом»: Дима Билан заявил о покупке дома

Дима Билан собирается приобрести дом. Этой новостью 38-летний исполнитель радостно поделился с подписчиками в Instagram. Певец рассказал, что всерьез задумал обзавестись новой недвижимостью. Сейчас он ищет специалистов по дизайну, которые помогли бы ему придумать и реализовать самые невероятные идеи интерьера.

«Я планирую новый дом, и новую мебель ищу с превеликим удовольствием! Так что, если есть «Кулибины», идущие в ногу со временем и дизайном — открыт для обсуждения дизайнерских смелых решений», — рассказал он.

Напомним, ранее Билан рассказывал, что владеет шикарными апартаментами прямо в центре Москвы. Он отмечал, что не один год скитался по съемным квартирам и лишь спустя 10 лет решился обзавестись своей крышей над головой. Фанаты же советуют Билану приобретать не готовый дом, а землю под него, чтобы впоследствии выстроить на этой территории каркас по собственным эскизам. По их мнению, так проект должен стать выгоднее и оригинальнее. «Любитель перемены мест? Удачи тебе в новом доме, обновленном по твоему вкусу и фантазии!», «Реализация мечт полным ходом», «Не подождете пару лет? Как раз учусь на дизайнера», — пишут люди.