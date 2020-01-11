ЗВЕЗДЫ

«Реализация мечт полным ходом»: Дима Билан заявил о покупке дома

Сейчас исполнитель разыскивает дизайнеров, которые помогли бы ему продумать интерьер.

«Реализация мечт полным ходом»: Дима Билан заявил о покупке дома
Дима Билан/Фото: https://www.instagram.com/p/B68xiajiryk/

Дима Билан собирается приобрести дом. Этой новостью 38-летний исполнитель радостно поделился с подписчиками в Instagram. Певец рассказал, что всерьез задумал обзавестись новой недвижимостью. Сейчас он ищет специалистов по дизайну, которые помогли бы ему придумать и реализовать самые невероятные идеи интерьера.

«Я планирую новый дом, и новую мебель ищу с превеликим удовольствием! Так что, если есть «Кулибины», идущие в ногу со временем и дизайном — открыт для обсуждения дизайнерских смелых решений», — рассказал он.

Напомним, ранее Билан рассказывал, что владеет шикарными апартаментами прямо в центре Москвы. Он отмечал, что не один год скитался по съемным квартирам и лишь спустя 10 лет решился обзавестись своей крышей над головой. Фанаты же советуют Билану приобретать не готовый дом, а землю под него, чтобы впоследствии выстроить на этой территории каркас по собственным эскизам. По их мнению, так проект должен стать выгоднее и оригинальнее. «Любитель перемены мест? Удачи тебе в новом доме, обновленном по твоему вкусу и фантазии!», «Реализация мечт полным ходом», «Не подождете пару лет? Как раз учусь на дизайнера», — пишут люди.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БиланБилан личная жизньБилан новостиДима БиланДима Билан последние новостиНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Реализация мечт полным ходом»: Дима Билан заявил о покупке дома
Интересно?
Поделись с друзьями: