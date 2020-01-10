Татьяна Тарасова поделилась красивым кадром из далекой молодости

Выдающийся тренер опубликовала снимок, на котором ей не больше тридцати лет.

Тренер Татьяна Тарасова в Instagram опубликовала снимок из далекой молодости. «Лед», — кратко подписала она фотографию. На снимке Татьяна Тарасова в красивой шубке сидит на льду. Многие подписчики звезды взорвались восторженными комментариями. Многие заметили, что в молодости Тарасова была просто неотразима.

Напомним, что Татьяна Тарасова — дочь известного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Она заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса. Ее ученики к 2004 году выиграли 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Кроме того, они завоевали семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырёх возможных.

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Отметим, что Татьяна Тарасова славится своей прямолинейностью. Она принимала участие в различных ледовых шоу и порой разносила в пух и прах его участников. Собственно, в том числе и за это у нее огромная армия поклонников.

Не так давно с участием Тарасовой случился громкий скандал. После того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, наставница прокомментировала эту новость. В ответ тренер молодой фигуристки Этери Тутберидзе позволила себе критику Тарасовой. Общий смысл высказывания был таким, что легендарному тренеру не стоит лезть не в свое дело.