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Татьяна Тарасова поделилась красивым кадром из далекой молодости

Выдающийся тренер опубликовала снимок, на котором ей не больше тридцати лет.

Татьяна Тарасова поделилась красивым кадром из далекой молодости
Тарасова опубликовала архивный кадр/http://globallookpress.com/

Тренер Татьяна Тарасова в Instagram опубликовала снимок из далекой молодости. «Лед», — кратко подписала она фотографию. На снимке Татьяна Тарасова в красивой шубке сидит на льду. Многие подписчики звезды взорвались восторженными комментариями. Многие заметили, что в молодости Тарасова была просто неотразима.

Напомним, что Татьяна Тарасова — дочь известного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Она заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса. Ее ученики к 2004 году выиграли 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Кроме того, они завоевали семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырёх возможных.

Отметим, что Татьяна Тарасова славится своей прямолинейностью. Она принимала участие в различных ледовых шоу и порой разносила в пух и прах его участников. Собственно, в том числе и за это у нее огромная армия поклонников.

Не так давно с участием Тарасовой случился громкий скандал. После того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, наставница прокомментировала эту новость. В ответ тренер молодой фигуристки Этери Тутберидзе позволила себе критику Тарасовой. Общий смысл высказывания был таким, что легендарному тренеру не стоит лезть не в свое дело.

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Алина ЗагитоваНовости googleТатьяна Тарасовафигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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Татьяна Тарасова поделилась красивым кадром из далекой молодости
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