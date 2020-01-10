Ирина Слуцкая показала маленькую дочь Киру

40-летняя фигуристка Ирина Слуцкая недавно стала матерью в третий раз. В конце 2019 года она родила дочку Киру от бизнесмена Алексея Говырина. При этом и у нее уже были двое детей от первого брака, и у супруга-предпринимателя тоже. Женщина волновалась о родах в своем возрасте, поэтому и беременность старалась не афишировать.

10 января спортсменка показала маленькую дочь в Instagram, правда, отвернутую от камеры. Женщина решила поделиться со своими подписчиками опытом, как старшие дети встречают пополнение в семье.

«Бывают случаи, когда в семье возникает ревность между детьми. И это совсем не здорово! Благо, у меня это длилось только во время беременности. Варвара, моя любимая девочка, немного капризничала, — рассказала Слуцкая. — Но, все равно, Варенька с Артемом очень ждали рождения сестренки, а когда уже все случилось, они оба тут же мобилизовались и начали помогать мне! Даже иногда могут повздорить, кому катить коляску или держать Киру на ручках».

Фигуристка порадовалась, что ее проблема ревности детей практически не коснулась, отметив, что в их семье царят любовь и взаимопонимание. Старшие дети нашли общий язык с новым папой, хотя продолжают общаться и с отцом — Сергеем Михеевым. Известно, что сын Слуцкой занимается хоккеем, а старшая дочь — фигурным катанием. Поклонники спортсменки уверены, что и малютка-Кира в будущем станет звездой.