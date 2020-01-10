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Мелания Трамп подверглась критике за присутствие на встрече с премьер-министром Греции

Первая леди Америки явилась на встречу Дональда Трампа с высокопоставленным чиновником.

Мелания Трамп подверглась критике за присутствие на встрече с премьер-министром Греции
Мелания Трамп, супруга американского президента Дональда Трампа. Фото: Globallookpress

В Белом доме прошла официальная встреча президента Дональда Трампа с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Американский президент поздравил коллегу с преодолением финансового кризиса, который длился с 2010 года. Однако пользователи соцсетей обратили внимание не столько на лидеров двух стран, сколько на супругу американского президента – Меланию Трамп.

В Сети недоумевают, почему Мелания вообще присутствовала на этой встрече. Пользователи раскритиковали как наряд первой леди Америки, так и выражение ее лица, заметив, что она сама не понимает, что делает на этой встрече. Кстати, недавно Мелании Трамп вручили премию «Самые выдающиеся женщины 2020 года».

Недавно мы рассказывали, что в интернете высмеяли наряд Мелании Трамп, в котором она появилась на открытии рождественского бала Конгресса. Супруга президента США вышла в свет в белоснежном платье в пол, на которое набросила кейп того же цвета, украшенный кристаллами. Пользователи соцсетей назвали наряд банным халатом.

А также мы писали, почему у первой леди Америки нет друзей. И публиковали амбициозную фотографию Иванки Трамп, которая, кажется, хочется завоевать весь мир.

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Мелания Трамп подверглась критике за присутствие на встрече с премьер-министром Греции
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