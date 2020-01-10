«Самый сильный папа в мире!»: сын Лизы Боярской нарисовал тренирующегося отца

Актер Максим Матвеев опубликовал в Instagram рисунок своего 7-летнего сына Андрея. Супруг Лизы Боярской рассказал, что мальчик напросился с ним в спортзал. Отец обрадовался идее, уже начал придумывать, какие упражнения покажет наследнику, но тот, как оказалось, решил всего лишь порисовать в необычной обстановке.

Как результат — рисунок с подписью: «Самый сильный папа в мире!». Максим сделал селфи в спортзале и составил коллаж из фотографии и творчества сына.

«Мне кажется, похож!» — написал актер, и растроганные подписчики согласились с его мнением.

Напомним, Матвеев женат на Лизе Боярской уже 9 лет. Недавно у них появился второй ребенок — Гриша. Ему только год, поэтому звездные родители не спешат показывать его в социальных сетях. А вот его старший брат уже фигурирует в Instagram и, похоже, скоро начнет переманивать поклонников у отца.

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Напомним, Максим снялся в фильмах «Weekend», «Союз спасения», сериалах «Бесы», «Троцкий» и «Шерлок Холмс в России».