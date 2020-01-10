Поскользнулся, упал и умер: скончался бывший участник группы «140 ударов в минуту»

Печальные новости для всех любителей поп-музыки из 90-х, погиб бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов. В коллективе мужчина был бэк-вокалистом. О смерти Абрамова рассказал лидер коллектива Сергей Конев на своей странице во «ВКонтакте».

Подробности происшествия пока неизвестны, но ранее Конев сообщил Telegram-каналу Life Shot, что сотрудники полиции рассказали, мол, якобы Абрамов вышел в магазин за продуктами, но неудачно упал, после чего был доставлен в больницу с переохлаждением, что говорит о том, что мужчина пролежал на морозе длительное время, прежде чем его обнаружили. В больнице его спасти уже не смогли и операция не помогла, Абрамов скончался на операционном столе, сообщает издание Lenta.

Группа «140 ударов в минуту» была основана в 1999 году, тогда же вышел ее дебютный альбом «На одном дыхании», а всего ребята записали более 20 сборников, такой продуктивности музыкантов можно было только позавидовать.