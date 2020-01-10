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«Минут 40 убиралась в подъезде»: Алена Водонаева выкинула елку уже 3 января

Живое дерево постояло в квартире телеведущей даже не наряженное.

«Минут 40 убиралась в подъезде»: Алена Водонаева выкинула елку уже 3 января
Алена Водонаева зареклась покупать живую елку. Фото: globallookpress.com

Светская львица Алена Водонаева рассказала, что на Новый год 2020 поставила дома живую елку, хотя до этого пять лет пользовалась искусственной, которую устанавливали и разбирали приглашенные декораторы. В этот раз дерево даже не до конца нарядили — домочадцы телеведущей только повесили гирлянду, а потом забыли про главный символ праздника. На следующий день сын звезды улетел на отдых в Эквадор, и украшать ель вообще стало бессмысленно. К тому же ее решили выкинуть уже с наступлением 3-го января.

Водонаева призналась, что захотела поставить в квартире живое дерево ради запаха и потому что увидела красивый пример у подруги. Но после утилизации елки она больше не горит желанием устраивать себе такой «праздник». Пушистую красавицу на улицу вынес приятель звезды, по пути протиснув ее в семь дверных проемов. Возле каждого из них елка оставила кучу осыпавшихся иголок, а убирать хвою пришлось самой Алене.

«Я пошла на охрану, попросила метлу и совок и еще минут 40 убиралась в подъезде, — рассказала телеведущая в Instagram. — Я не перевариваю соседей-свиней, которые не убирают за собой. В нашем доме, слава Мойдодыру, таких нет, но поверьте, я встречала людей, которые не утилизируют за собой свой мусор с лестничных площадок. Не люблю свиней, поэтому 40 (!!!) минут своей жизни я потратила на уборку последствий нашего праздника».

Кстати, Алена призналась, что каникулы своему сыну они с бывшим мужем организуют по очереди. В этот раз была череда папы радовать Богдана, поэтому Водонаева провела новогодние праздники «по-холостяцки»: встречалась с друзьями, смотрела сериалы, ходила по ресторанам и ела оливье. Теперь ее интересует, как долго ее подписчики не выкидывают новогодние ели.

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«Минут 40 убиралась в подъезде»: Алена Водонаева выкинула елку уже 3 января
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