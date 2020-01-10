ЗВЕЗДЫ

Мартиросян подшутила над сходством с Алсу, показав фото 20-летней давности

Возлюбленная резидента Comedy Club подметила, что в 36 лет возлюбленная Яна Абрамова выглядит так, как она в пору своей юности.

Мартиросян подшутила над сходством с Алсу, показав фото 20-летней давности
Алсу и Жанна Мартиросян (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

Жанна Мартиросян на личной страничке в Instagram опубликовала архивное фото из личного альбома. По словам знаменитости, этот кадр был сделан еще двадцать лет назад. На тот момент супруге резидента Comedy Club было всего 22 года. Одной из первых снимок близкой подруги оценила возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова. В комментариях к свежему посту светской львицы Алсу написала об их видимом внешнем сходстве.

«Я тут на тебя похожа! Откуда у тебя моя фотография?!» — поиронизировала певица.

В ответ возлюбленная Мартиросяна подшутила над словами поп-исполнительницы, подметив, что в свои 36 лет Алсу выглядеть не хуже 22-летних девушек.

«Я в свои 22 была похожа на тебя в 36», — резюмировала супруга шоумена.

Напомним, что Алсу вместе с мужем воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю дочку Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля. В одном из интервью возлюбленная Яна Абрамова призналась, что супруг никогда не препятствовал ее певческой карьере. Примечательно, что в семье Алсу музыкой увлекается также ее дочь Микелла. Девочка принимала участие в восьмом сезоне вокального проекта «Голос. Дети». Юная певица попала в команду к украинской исполнительнице Светлане Лободе и дошла до финала шоу.

По словам Алсу, еще до того, как они с мужем разрешили Микелле принять участие в конкурсе, им пришлось провести с дочкой серьезный разговор, опасаясь того, что, будучи еще подростком, она слишком серьезно отнесется к возможному проигрышу или неудаче на проекте.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АлсуГарик Мартиросянестественная красотаЖанна МартиросянЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мартиросян подшутила над сходством с Алсу, показав фото 20-летней давности
Интересно?
Поделись с друзьями: