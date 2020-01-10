Мартиросян подшутила над сходством с Алсу, показав фото 20-летней давности

Возлюбленная резидента Comedy Club подметила, что в 36 лет возлюбленная Яна Абрамова выглядит так, как она в пору своей юности.

Жанна Мартиросян на личной страничке в Instagram опубликовала архивное фото из личного альбома. По словам знаменитости, этот кадр был сделан еще двадцать лет назад. На тот момент супруге резидента Comedy Club было всего 22 года. Одной из первых снимок близкой подруги оценила возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова. В комментариях к свежему посту светской львицы Алсу написала об их видимом внешнем сходстве.

«Я тут на тебя похожа! Откуда у тебя моя фотография?!» — поиронизировала певица.

В ответ возлюбленная Мартиросяна подшутила над словами поп-исполнительницы, подметив, что в свои 36 лет Алсу выглядеть не хуже 22-летних девушек.

«Я в свои 22 была похожа на тебя в 36», — резюмировала супруга шоумена.

Напомним, что Алсу вместе с мужем воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю дочку Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля. В одном из интервью возлюбленная Яна Абрамова призналась, что супруг никогда не препятствовал ее певческой карьере. Примечательно, что в семье Алсу музыкой увлекается также ее дочь Микелла. Девочка принимала участие в восьмом сезоне вокального проекта «Голос. Дети». Юная певица попала в команду к украинской исполнительнице Светлане Лободе и дошла до финала шоу.

По словам Алсу, еще до того, как они с мужем разрешили Микелле принять участие в конкурсе, им пришлось провести с дочкой серьезный разговор, опасаясь того, что, будучи еще подростком, она слишком серьезно отнесется к возможному проигрышу или неудаче на проекте.