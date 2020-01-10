Последствия жары: Волочкова перепутала лебедя с фламинго на пляже в Таиланде

Но подписчики артистки в соцсети тут же заметили разницу.

Продолжая свою зимнюю фотосессию в купальниках в Таиланде, балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое фото с красивым загаром и в розовом бикини.

«Лебеденок под цвет купальника моего присел мне на ладонь…» — игриво подписала снимок «королева шпагата».

Речь идет о надувном плавательном круге, попавшем на фото возле руки 43-летней артистки. Правда, выполнен он в виде розового фламинго, а не лебедя, что подписчики Волочковой тут же отметили в комментариях.

Помимо этого, хейтеры прошлись по фигуре и купальнику балерины. Одни увидели на снимке следы «фотошопа», за который звезду часто критикуют, другие отметили, что пляжный наряд недостаточно прикрывает интимные зоны женщины.

Однако Анастасия не обращает внимание на комментарии злопыхателей, даже на очень обидные реплики не отвечает.