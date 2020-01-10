Киркоров обжаловал решение суда по продаже его квартиры ради закрытия спора с банком

Филипп Киркоров подал документы на обжалование судебного решения по продаже его квартиры. О том, что бумаги поступили в Таганский исполнительный орган власти, журналистам рассказали в самом суде.

Там отметили, что речь идет о затянувшемся противостоянии короля поп-музыки и латвийского банка ABLV Bank – юридическое лицо обвинило исполнителя в том, что тот задолжал 779 тысяч евро за недвижимость. В итоге суд обязал Киркорова выплатить эти деньги, продав квартиру.

«Агентству Москва» в суде пояснили, что располагают жалобой, однако, когда состоится повторное слушание, пока не сообщается.

«В суд поступила жалоба Филиппа Киркорова на решение суда от 5 декабря», — проинформировали СМИ там.

Подчеркнем также, что Киркоров, по результатам слушания, должен был продать не только саму квартиру, но и мебель в ней. Речь идет о духовом шкафе фирмы Miele, четырех кондиционерах Daikin и кофемашине Miele.