ЗВЕЗДЫ

«У меня нет прав»: балерина Аржаковская оправдалась за видео с шампанским

Журналисты уличили знаменитость в том, что она выпивала за рулем машины в прямом эфире Instagram.

«У меня нет прав»: балерина Аржаковская оправдалась за видео с шампанским
София Аржаковская. Фото: instagram.com/sofyaskya

Оскандалившаяся балерина София Аржаковская оправдалась за неоднозначное видео, обнародованное журналистами 10 января.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили о том, что «Миссис Мира-2006» появилась в прямом эфире в Instagram, общалась с подписчиками, якобы будучи в нетрезвом состоянии, а также выпивала шампанское из горла бутылки во время вождения машины.

Действо, по предварительным данным, происходило по пути в особняк в Одинцовском районе, за который, по слухам, балерина задолжала государству 100 миллионов.

Сама Аржаковская факт нарушения опровергла. В разговоре с телеканалом «360» она подчеркнула, что бутылка у нее в руках пуста, сама она не имеет водительских прав, а в день съемки транспортным средством управлял водитель.

«Я за рулем никогда не выпивала. Если это с прямого эфира, то я сидела рядом, это была пустая бутылка, я поздравляла своих друзей. Вышла в прямой эфир Instаgrаm. У меня нет прав, я не езжу за рулем. Я ехала по Рублевке, рядом сидел водитель», — озвучила она свою версию произошедшего.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Аржаковская скандалНовости googleСофия Аржаковская
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«У меня нет прав»: балерина Аржаковская оправдалась за видео с шампанским
Интересно?
Поделись с друзьями: