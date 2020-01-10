«У меня нет прав»: балерина Аржаковская оправдалась за видео с шампанским

Журналисты уличили знаменитость в том, что она выпивала за рулем машины в прямом эфире Instagram.

Оскандалившаяся балерина София Аржаковская оправдалась за неоднозначное видео, обнародованное журналистами 10 января.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили о том, что «Миссис Мира-2006» появилась в прямом эфире в Instagram, общалась с подписчиками, якобы будучи в нетрезвом состоянии, а также выпивала шампанское из горла бутылки во время вождения машины.

Действо, по предварительным данным, происходило по пути в особняк в Одинцовском районе, за который, по слухам, балерина задолжала государству 100 миллионов.

Сама Аржаковская факт нарушения опровергла. В разговоре с телеканалом «360» она подчеркнула, что бутылка у нее в руках пуста, сама она не имеет водительских прав, а в день съемки транспортным средством управлял водитель.

«Я за рулем никогда не выпивала. Если это с прямого эфира, то я сидела рядом, это была пустая бутылка, я поздравляла своих друзей. Вышла в прямой эфир Instаgrаm. У меня нет прав, я не езжу за рулем. Я ехала по Рублевке, рядом сидел водитель», — озвучила она свою версию произошедшего.