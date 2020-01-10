Невестка Пугачевой отправилась на ярмарку ради модного кадра с искусственным снегом

Невестка Аллы Борисовны после новогодних каникул с головой погрузилась в рабочий процесс. Об этом сама Алена рассказала своим почитателям на личной страничке в Instagram.

Возлюбленная Никиты Преснякова не стала скрывать: она с удовольствием позировала перед объективами фотокамер. Ради модного кадра 22-летняя модель отправилась на городскую ярмарку. В качестве локации девушка выбрала детскую карусель.

Кроме того, супруга музыканта позировала на фоне сувенирных лавок, украшенных елочными ветками и новогодней атрибутикой. Не обошлось и без использования искусственного снега из-за отсутствия осадков.

В stories Алена поделилась несколькими отчетными кадрами со съемочной площадке, запечатлев на камеру смартфона рабочий процесс.

Девушка дважды меняла образы: позируя на карусели, возлюбленная Никиты Преснякова предстала в облегающих фигуру кожаных брюках и утепленном зимнем пальто, не забыв о белых полусапожках. Позже сменив локацию, Алена примерила белую блузу, брюки и кроссовки, накинув поверх своего одеяния шубку.

В беседе с поклонниками Алена не стала скрывать: она знает, что такое экономия. Девушка не видит смысла переплачивать за люксовый косметический бренд, если можно купить качественный аналог того же продукта по более доступной цене.

При этом возлюбленная музыканта ходит за покупками в ГУМ, отдавая предпочтение дизайнерским вещам. По словам Красновой, еще до того, как Никита сделал ей предложение руки и сердца, она и не помышляла о скором замужестве. Признание возлюбленного стало для Алены полной неожиданностью.