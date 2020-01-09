ЗВЕЗДЫ

Волочкова «сверкнула» обвисшей грудью в мини-платье с декольте до пупка

Балерина поразила своим видом на выставке яхт.

Волочкова «сверкнула» обвисшей грудью в мини-платье с декольте до пупка
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress.com/

Анастасия Волочкова в прошлом году не только приняла участие в новой постановке с большим количеством сложных элементов и трюков, но и смогла феноменально похудеть. Даже на отдыхе балерина не позволяет себе расслабиться. Она питается исключительно полезными продуктами. Неудивительно, что в Таиланде артистка то и дело демонстрирует постройневшую фигуру в бикини и даже топлес.

С собой на курорты Волочкова всегда берет не только множество купальников, но и нарядов. За несколько дней она успела выйти в свет не меньше трех раз. А 9 января балерина отправилась на выставку яхт. Она осталась верна себе, отказавшись от бюстгальтера. Девушка предстала в золотом мини-платье с бахромой и декольте до пупка. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и позволил сверкнуть грудью. Правда, бюст Анастасии обвис, что сразу заметили ее поклонники.

Также многие раскритиковали обувь артистки. Вместо элегантных туфлей она надела босоножки на платформе и массивной подошвой. «Опять сдулись?», «Опять, Настя, блины наружу… Смотрится непрезентабельно, надо закачивать новый силикон, тогда будет другое дело», «Обвисли, жалко», «Настя, красиво… вот только грудь не очень легла», «Поникла грудь, разъехалась по сторонам», — стали комментировать пост подписчики.

К слову, Волочкова не стала реагировать на критику. Возможно, что яхты так увлекли звезду, что ей некогда было читать отзывы поклонников. Напомним, что в отпуск она отправилась перед Новым годом вместе со своим таинственным возлюбленным. К слову, их видели вдвоем на концерте группы «Мумий Тролль». В Telegram-канале «Только никому» был размещен снимок с избранником звезды, правда, его личность пока неизвестна.

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Волочкова «сверкнула» обвисшей грудью в мини-платье с декольте до пупка
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