«С возрастом худеть сложнее»: Порошина сбросила 10 килограммов с помощью ходьбы

Мария Порошина в начале прошлого года снова стала мамой. Многие были поражены тому, что актриса в столь зрелом возрасте не побоялась рожать. От брака с Ильей Древновым у нее есть трое дочерей. В отношениях с Гошей Куценко у артистки появилась дочь Полина, еще в феврале ей исполнилось 23 года. Теперь она заботится о сыне Андрее. Мальчику 11 января исполнится год. Имя его отца звезда предпочитает хранить в секрете.

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После пятых родов Марии было сложно похудеть. На днях она похвасталась, что сбросила 10 лишних килограммов и теперь носит снова 46-й размер одежды. «С возрастом худеть сложнее. Но я не переживаю. Рождение еще одного малыша важнее красоты, которую потом можно восстановить», — заверила актриса в беседе с изданием «Комсомольская правда».

Она не стала скрывать, что в форму после родов приходит всегда с помощью знакомой, диетолога с медицинским образованием. Актриса перешла на раздельное питание и ограничила количество жаренного и жирного. Порошиной нужно было вернуть стройность, так как ей досталась роль соблазнительной красавицы в премьерном спектакле в Театре Школа современной пьесы. Но помогла ей не столько диета, а умный гаджет. Осенью Ян, парень ее старшей дочери Полины, презентовал ей «умные часы-браслет». Они и помогли ей Марии контролировать число шагов во время прогулок. Вскоре она даже начала ходить не только по улице, но и беговой дорожке.

Спецтально для читателей портала Teleprogramma.pro мы узнали, насколько ходьба полезна и кому она походит, у врача-диетолога Елены Соломатиной. Она сразу подчеркнула, что Мария похудела в считанные месяцы без больших нагрузок, что вполне естественно.

«Это нормально, поскольку пришел в норму гормональный фон. Другое дело, что она родила только в январе прошлого года, а значит кормила ребенка. Как раз то, что она худела с помощью физических упражнений, ходьбы, а не благодаря диетам, это хорошо. В любом случае, эти часы хороши тем, что они не дают расслабляться. Для многих они, как персональный тренер, потому что просто так ходить и делать 10 тысяч сложно. К слову, не обязательно делать 10 тысяч шагов: кому-то достаточно восемь тысяч, а кому-то одиннадцать. Часы хорошо дисциплинируют», — пояснила эксперт.

По словам Соломатиной, ходьба — самый доступный вид спорта. Ко всему прочему, им обычно занимаются на свежем воздухе, что тоже является плюсом. «Нет такой нагрузки на суставы, как при беге, например. У ходьбы практически нет противопоказаний. Очень мало. А здоровый человек сам может определять нагрузку и сколько ему ходить. Это может быть интервальная ходьба. В принципе, можно ориентироваться на пульс и на самочувствие. Причем, ходить можно не только по стадиону, а по приятным местам. Это еще и помогает получить визуальное и психологическое удовлетворение», — добавила она. Примечательно, что эксперт отметила, что во время ходьбы человек нарабатывает мышцы, а эти мышцы в результате начинают потреблять большое количество энергии.

«Даже если человек будет спать после ходьбы, он будет худеть», — раскрыла секрет эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Соломатина является квалифицированным врачом-диетологом. Она как специалист давала интервью в студии передачи «На женской половине», где рассказала о том, как правильно худеть. Также эксперт делилась своими знаниями о правильном питании в передаче «Доктор знает» на телеканале о здоровье «Открытый мир».

Елена имеет стаж работы врачом и диетологом более 20 лет. Она как специалист с большим стажем работы также дает советы в интернет-рубрике «Яндекс. Знатоки». Согласно проверке Яндекса, верифицированный эксперт. Образование получила в конце 80-х годов. Сначала Соломатина окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации общая практика, врач-терапевт, а потом проходила курсы повышения квалификации как в Болгарии, так и в России при Университете дружбы народов.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.