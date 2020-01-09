Стилист назвала купальник Ксении Бородиной с высокой талией «актуальным»

Ксения Бородина любит путешествовать. Наличие двоих детей нисколько не мешает звезде осуществлять свои желания. Обычно в год она бывает в отпуске порядка четырех раз. С собой телеведущая берет множество нарядов, большинство из них купальники. На новогодние каникулы звезда отправилась с семьей в Гонконг, а потом сменила шумный город на отдых в Таиланде.

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На первом снимке в бикини в 2020 году Ксения успела отметиться в купальнике с высокой талией без бретелек. Он подчеркнул ее талию и стройные ноги, а также скрыл недостатки. «Чего чего, а купальников я с собой взяла полчемодана.. Буквально на все случаи жизни. Купальники люблю, их у меня много», — призналась телеведущая.

Вскоре она предстала еще в одном купальнике с высокой талией, но на этот раз не кирпичного, а молочного цвета. Образ она дополнила лишь браслетами и цепочками. Волосы звезда собрала в хвост. «То был шедевр и ретуши, и цвета, и стиль не хуже Марио Тестино, настолько, что её подруга Света, увидев фото, сильно загрустила», — подписала Ксения кадр.

Одни поклонники пришли в восторг от купальника, а другие заверили, что он портит вид девушки. Специально для портала Teleprogramma.pro образ прокомментировала имиджмейкером-стилист Елена Бестави.

«Да, высокая талия остается в моде. Как долго продержится — не знаю. Этим летом еще будет актуально. Хотя сейчас последний писк — ультра мини-бикини. То есть, просто полоска ткани и шнурки. Шнурки могут завязываться по бокам, а могут сходиться на талии, перекрещиваются и завязываются на талии, но это такая имитация высокой посадки трусиков. Если говорить вообще о купальниках, по цвету черный в этом сезоне будет моден, к нему коричневый добавиться, шоколадный или темно-коричневый и оранжевый. Это будут такие три актуальных цвета сезона», — поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении, с глянцевым журналом Fashion zona.

Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.