ЗВЕЗДЫ

«Хочу каждую секунду быть с дочерью»: Кэмерон Диаз не планирует нанимать няню

47-летняя актриса недавно стала мамой, хотя раньше считалась чайлдфри.

«Хочу каждую секунду быть с дочерью»: Кэмерон Диаз не планирует нанимать няню
Актриса Кемерон Диаз. Фото: Globallookpress

Успешная американская актриса Кэмерон Диаз недавно стала мамой, и это полностью перевернуло ее жизнь. Звезда фильмов «Очень плохая училка» и «Отпуск по обмену» раньше считалась чайлдфри и противницей брака, но в 2015 году Диаз встретила гитариста рок-группы «Good Charlotte» Бенджи Мэддена и влюбилась. Недавно у пары родилась дочь, и это стало сюрпризом для общественности. Актриса так тщательно скрывала свою беременность, что даже спровоцировала слухи о суррогатном материнстве.

Знаменитые родители назвали свою дочь Рэддикс, о чем Кэмерон Диаз сообщила в отдельном посте на своей странице в Инстаграм. Необычное имя уже породило немало шуток в соцсетях. Звездная мама уже заявила, что хочет каждую секунду проводить с ребенком и не собирается нанимать няню. «Кэмерон сказала, что хочет стать лучшей в мире мамой», — рассказала ее подруга, актриса Гвинет Пэлтроу, и добавила, что все друзья очень радуются за пару.

По данным журналистов, у Кэмерон Диаз долгое время не получалось забеременеть. Отмечается, что ради материнства актриса «прошла все круги ада, включая процедуру ЭКО», в результате которой на свет и появилась долгожданная дочь. Сейчас Диаз выглядит абсолютно счастливой и говорит, что муж и ребенок – это лучшее, что с ней случилось.

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«Хочу каждую секунду быть с дочерью»: Кэмерон Диаз не планирует нанимать няню
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