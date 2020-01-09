ЗВЕЗДЫ

«Заехал в гости»: сын Любови Полищук поделился редким фото со своей сестрой

Наследники знаменитой актрисы пошли по ее стопам.

«Заехал в гости»: сын Любови Полищук поделился редким фото со своей сестрой
Любовь Полищук. фото: globallookpress.com/

Любовь Полищук заняла особое место в сердцах многих россиян. Одни полюбили ее за роль в «Интердевочке» и фильме «Ширли-мырли» другие помнят ее работу в сериале «Моя прекрасная няня». Артистка скончалась в 2006 году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. К сожалению, она не успела познакомиться со своими внуками. Как известно, от двух браков у нее остались сын и дочь.

Наследники пошли по стопам матери. Алексей Макаров снимается в кино, как и его сестра Мариэтта Цигаль-Полищук. Дети Любови сохранили дружеские отношения. Из-за плотных рабочих графиков они видятся нечасто, но накануне Алексей нагрянул в гости к сестре. В соцсети он поделился редким совместным фото с родственницей.

«Фасады у нас разные, а суть одна. Она же общий знаменатель. Заехал в гости к сестре», — написал мужчина.

В кадре наследники Полищук позируют на фоне портретов актрисы. Поклонники не стали скрывать, что фото их растрогало. Ко всему прочему, они не часто видят родственников великой актрисы. «Глаза красивые у обоих…», «Мама была бы рада за вас обоих… Счастья вам», «Потому что родные, так здорово вас видеть вместе!», «Какое счастье видеть вас вместе да ещё на фоне фотографий мамы», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что 46-летний Алексей воспитывает внучку актрисы Варвару, которой скоро исполнится 10 лет. А у 34-летней Мариэтты подрастает мальчик Григорий, которому 10 лет стукнет в октябре. Многие отмечали, что внучка растет копией своей бабушки Любови Полищук.

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«Заехал в гости»: сын Любови Полищук поделился редким фото со своей сестрой
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