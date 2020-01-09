Настя Каменских подчеркнула округлившийся живот облегающим платьем

Настя Каменских в прошлом году перестала скрывать свои отношения с Потапом. Влюбленные сыграли пышную свадьбу в Киеве. Как известно, певица обладает пышными формами. Несмотря на то что она смогла похудеть, ее фигура осталась женственной и привлекательной. Даже после замужества артистка любит дразнить фанатов пикантными кадрами в бикини и даже без.

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А продуктивно отработав в декабре, Каменских устроила себе отпуск в Мексике. В последнее время она прониклась особой любовью к латинским странам. Певица отдыхает с мужем, но это не мешает ей менять наряды, как перчатки. На новом фото девушка предстала в облегающем платье цвета хаки. Наряд она дополнила широким поясом, сделав акцент на талии. Также Настя придала дерзости, вставив в нос серьгу-кольцо.

Брюнетка распустила пышные кудри, а также сделала неброский макияж. Наряд звезды многим понравился, а вот кольцо в носу вызвало оторопь. Самые внимательные заметили, что фигура артистки изменилась. Они вновь заподозрили ее в беременности.

«Ты нереально красивая любимая девочка», «Фура за комментариями про беременность прибыла, куда выгружать?», «Настюша беременна», «Животик», «Это огромное кольцо в носу не идет», «Как-то не красиво с кольцом на носу», — прокомментировали пост подписчики. К слову, за время отпуска Каменских не опубликовала ни одного фото в купальнике, что на нее не похоже. Это только подогрело слухи об интересном положении.